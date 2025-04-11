Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'ye Dikkat Çekti: 'Zalimlere Karşı Duyarlı Olalım'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocatepe Camisi'nde Hutbe İrat Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde cuma hutbesi irat ederek müminlere önemli mesajlar verdi. 'Ümmet Olmak, Birlik Olmaktır' başlıklı hutbesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren Erbaş, vicdan sahibi insanları duyarlı olmaya davet etti.

Gazze'deki Soykırıma Dikkat!

Erbaş, hutbesinde, "Dün olduğu gibi bugün de zalimler, ümmet-i Muhammed'i bölüp parçalama emellerinden vazgeçmiyorlar." şeklinde konuştu. Gazze'de masum insanların hedef alındığını belirten Erbaş, "Her geçen gün yüzlerce masum insan can vermekte ya da açlıktan ölmektedir." dedi.

Müslümanların Birliği Üzerine Vurgu

Ümmet bilincinin kaybedildiğine dikkat çeken Erbaş, "Yaşanan acıların temel sebebi, Müslümanların dağınıklığıdır." dedi. 'Birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu unutmayalım.' diyerek, kardeşlik ve yardımlaşmaya çağırdı.

İslam Alemi İçin Birlik Mesajı

Müslümanların aynı Rabb'e iman ettiğini hatırlatan Erbaş, "Aziz milletimiz ve tüm İslam alemi olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için gayret edelim." ifadesini kullandı.

Dünyaya Seslendi: Gazze İçin Harekete Geçin

Erbaş, tüm insanları, Gazze’deki zulme duyarsız kalmamaya ve vicdanlarıyla hareket etmeye çağırdı. "Vicdan sahiplerinden, bu duruma kayıtsız kalmamalarını istiyorum." dedi.

Sonuç Olarak...

Hutbenin sonunda, Gazze halkına selam göndererek, "Dünyanın en özgür insanlarısınız." dedi ve dua etti. Erbaş, Müslümanlardan birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.