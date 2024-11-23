DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.402.070,21 0,64%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam'ın Finans Sistemi Ekonomik Eşitsizliği Azaltmayı Hedefliyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'ın iktisat prensiplerinin ekonomik eşitsizlikleri azaltmak için uygun bir finans sistemi oluşturulmaya başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:00
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam'ın Finans Sistemi Ekonomik Eşitsizliği Azaltmayı Hedefliyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, İslam'ın iktisadi prensiplerinin faiz, haksız kazanç ve aldatma gibi menfi durumların önünü kapattığını belirtti.

Önemli Hedef: Gelir ve Servet Eşitsizliğini Ortadan Kaldırmak

Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "İslam, sadaka, zekat, öşür, karz-ı hasen ve miras gibi sosyal araçlarla kişisel gelir ve servet eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı hedeflemiştir." dedi. Ayrıca, dünyanın içinde bulunduğu zor koşullara değinen Erbaş, materyalist anlayışın insanlığı zorluklarla yüz yüze getirdiğini vurguladı.

Ekonomik Sorunlar ve İslami Çözüm Önerileri

Mevcut iktisadi sistemin insanlığın temel sorunlarından biri haline geldiğine işaret eden Erbaş, "Dünyadaki yoksulluğun sebebi, gelir dağılımındaki dengesizliktir. Emeği yok sayan bir sistem, en çok İslam coğrafyasını etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

İslam'ın Finans Sistemine Dönüş

Erbaş, İslam'ın finans sisteminin oluşum sürecinin başladığını ifade ederek, "İslam'ın iktisat prensiplerine uygun bir finans sistemi, yani katılım bankacılığı, dengeli bir gelir dağılımını sağlamayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İslam Araştırmaları Merkezi, üniversiteler ve katılım finans kurumlarından yöneticiler katıldı. Konu uzmanları, iki gün boyunca finansal meseleleri detaylı bir şekilde ele alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Katılım Bankacılığıyla...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Katılım Bankacılığıyla İlgili Problemlerin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi" başlığıyla İstanbul'da düzenlenen "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Katılım Bankacılığıyla...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Katılım Bankacılığıyla İlgili Problemlerin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi" başlığıyla İstanbul'da düzenlenen "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist Lobilerden Gelen Baskılara Direniyoruz
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Onur Günay'ın Cenaze Törenine Katıldı
3
Güney Kore, Sado Adası Anma Etkinliğine Katılmayacak
4
23 Kasım 2024: Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri ve Gelişmeleri
5
Muğla'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Başladı
6
Gazze Hastanesi Müdürü'nden Uluslararası Topluma Acil Müdahale Çağrısı
7
Filipinler'de Koalisyon Çatlağı Derinleşiyor: Sara Duterte'nin Şok Eden İddiası

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı