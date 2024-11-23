Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam'ın Finans Sistemi Ekonomik Eşitsizliği Azaltmayı Hedefliyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, İslam'ın iktisadi prensiplerinin faiz, haksız kazanç ve aldatma gibi menfi durumların önünü kapattığını belirtti.

Önemli Hedef: Gelir ve Servet Eşitsizliğini Ortadan Kaldırmak

Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "İslam, sadaka, zekat, öşür, karz-ı hasen ve miras gibi sosyal araçlarla kişisel gelir ve servet eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı hedeflemiştir." dedi. Ayrıca, dünyanın içinde bulunduğu zor koşullara değinen Erbaş, materyalist anlayışın insanlığı zorluklarla yüz yüze getirdiğini vurguladı.

Ekonomik Sorunlar ve İslami Çözüm Önerileri

Mevcut iktisadi sistemin insanlığın temel sorunlarından biri haline geldiğine işaret eden Erbaş, "Dünyadaki yoksulluğun sebebi, gelir dağılımındaki dengesizliktir. Emeği yok sayan bir sistem, en çok İslam coğrafyasını etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

İslam'ın Finans Sistemine Dönüş

Erbaş, İslam'ın finans sisteminin oluşum sürecinin başladığını ifade ederek, "İslam'ın iktisat prensiplerine uygun bir finans sistemi, yani katılım bankacılığı, dengeli bir gelir dağılımını sağlamayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İslam Araştırmaları Merkezi, üniversiteler ve katılım finans kurumlarından yöneticiler katıldı. Konu uzmanları, iki gün boyunca finansal meseleleri detaylı bir şekilde ele alacak.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Katılım Bankacılığıyla İlgili Problemlerin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi" başlığıyla İstanbul'da düzenlenen "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Katılım Bankacılığıyla İlgili Problemlerin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi" başlığıyla İstanbul'da düzenlenen "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.