Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İyilik Haftası'nı Duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi avlusunda gerçekleştirilen "İyiliğe Gönüllü Ol Hayır Çarşısı" açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İyilik Haftası ve Hayır Çarşısı Açılışı

Erbaş, yaptığı konuşmada, gelecek yıldan itibaren 13-20 Mart tarihleri arasında "İyilik Haftası"nın kutlanacağını duyurdu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezinin (KAGEM) organize ettiği etkinlikte, bu tür faaliyetlerin Allah rızası için olduğunu vurgulayarak, "Derdimiz Allah rızasıdır, insanlara yardımcı olmaktır," şeklinde konuştu.

İyilik ve Yardım Faaliyetleri

İslam medeniyetinin en önemli unsurlarından birinin iyilik yapmak olduğunu ifade eden Erbaş, "Dünyayı iyilik değiştirecek, ülkemizin pek çok ilinde ulaşamadığımız yer kalmasın istiyoruz," dedi. Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçeye yardım ulaştırıldığını belirten Erbaş, Kurban Bayramı sırasında 149 ülkeye de yardım gönderdiklerini kaydetti.

TDV'den Açıklamalar

TDV Genel Müdürü İzani Turan da açılışta yaptığı konuşmada, "hayır atölyeleri" aracılığıyla kurulan Hayır Çarşısı'na 21 ilden katılım sağlandığını bildirdi.