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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'deki Hac Hizmetlerini İnceledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'de hizmetleri yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 03:08
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'deki Hac Hizmetlerini İnceledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'deki Hac Hizmetlerini İnceledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu çerçevesinde Medine'de yürütülen hac hizmetlerini yerinde inceledi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Medine'ye gelen vatandaşların hac ibadetlerine yönelik hizmetleri değerlendirmek amacıyla bölgeye gitti.

Medine Koordinasyon ve İskan Ekiplerini Ziyaret Etti

Erbaş, ziyareti sırasında Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığı ile Medine Bölge Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada yaptığı değerlendirmede, 35 bine yakın hacının Medine'ye geldiğini ve burada vazifelerini tamamladıktan sonra Mekke'ye döndüğünü belirten Erbaş, “2 bin kadar hacımız şu anda burada. 1800 kadar hacımız da inşallah Medine'ye gelecekler ve burada ziyaretlerini yapıp 5 gün boyunca Mescid-i Nebevi'de ibadetlerini yapıp Mekke'ye dönecekler.” ifadelerini kullandı.

Erbaş ayrıca, ekiplerde yer alan tecrübeli görevlilerin gece gündüz titizlikle sürdürdükleri çalışmalar sayesinde hacıların herhangi bir sorun yaşamadan ve memnuniyetle Mekke'ye gittiklerini vurguladı. Hac ibadetinin ardından yaklaşık 15 bin kişinin yeniden Medine'ye dönecek ve 5 gün süresince ibadetlerini tamamlayarak Türkiye'ye döneceği bilgisini verdi.

Ali Erbaş'a, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir de eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'de yürütülen hac...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'de yürütülen hac hizmetlerini yerinde inceledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'de yürütülen hac...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'de yürütülen hac hizmetlerini yerinde inceledi.

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