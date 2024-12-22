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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sarıkamış Şehitlerini Andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılını anarak şehitleri rahmetle yad etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:13
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sarıkamış Şehitlerini Andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nı unutmuyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından duyurduğu mesajında, vatan ve kutsal değerler uğruna mücadelesini sürdüren şehitleri anarak, derin bir minnet duygusunu ifade etti.

Erbaş'ın Mesajı

Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, vatan ve mukaddesatımız uğruna Allahuekber Dağları'nda şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Büyük bir vatan sevgisi ve sarsılmaz bir imanla mücadele eden, canlarını ortaya koyan kahraman ecdadımızı her daim gururla hatırlayacak ve gelecek nesillere taşıyacağız. Yüce Rabb'imiz, aziz vatanımızı ilelebet payidar eylesin."

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