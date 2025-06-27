Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriye Vakıflar Bakanı ile Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriye ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Suriye Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanı Şükri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Erbaş, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin kardeş olduğuna dikkat çekerek, "Gerek Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olsun, gerekse Suriye'de yaşayanlar olsun, bizim için hiçbir farkı yoktur, hepsi kardeşimizdir," dedi. Bu bağlamda, Türkiye’nin elinden gelen her türlü maddi ve manevi desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Erbaş, "Biz onları bağrımıza bastık ve devam edeceğiz. Hepsini bağrımıza basıyoruz," diyerek Suriyelilere olan desteklerinin sürekliliğini vurguladı.

Ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü de hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri ve beraberindeki heyeti ağırladı.