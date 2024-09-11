Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirmesi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac Organizasyonu Toplantısında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, vatandaşların haccın ruhunu doyasıya yaşayacağı bir organizasyon gerçekleştirme idealinin önemine değindi.

Hac Organizasyonu Önemi

Erbaş, kutsal topraklara iki ay içinde 85 bin hacı adayını götürmenin büyük bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, "Bu organizasyonun birçok yönü ve zorluğu var. Görevli birimlerin sağlıklı bir ilişki içinde olması şarttır." şeklinde konuştu.

Hacılığa Hizmet ve İbadet İlişkisi

Haca hizmet etmenin büyük bir sevap olduğunu vurgulayan Erbaş, "Rahman'ın misafirleri" ifadesini kullandı. Hac görevlerini, ibadet niyeti ile yerine getirmenin önemini belirterek, "Hac, irşattır; öncelikli amacımız hacılarımızı irşat etmektir." dedi.

Ödüller ve Başarılar

2024 Yılı Hac Organizasyonu'nda kazanılan ödüllerle ilgili bilgi veren Erbaş, "Bu yıl Suudi Arabistan tarafından 'En Disiplinli Hac Organizasyonu' ödülünü aldık." diyerek, geçmişte elde edilen başarıların devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gelecek İçin Hedefler

Toplantıda, gelecekteki organizasyonların kalitesini artırmak için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Hac organizasyonunun turistik bir seyahate dönüşmemesi için gereken tedbirleri almalıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantının Devamı

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da katıldı. Bu oturumların devamı yarın yapılacak, hac organizasyonunda verimliliği artırmak için ek çalışmalar değerlendirilecektir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.