Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Adana'da Ahlak Vurgusu: 'Kur'an Bizim Baş Tacımız'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'da Kur'an Eğitim Merkezi Açılışında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adana'da gerçekleştirdiği programda ahlakın önemine dikkat çekerek, "Ahlak bizim peşinden gideceğimiz, arayacağımız en önemli davranış" dedi.

Vali Köşger'i Ziyaret Etti

Erbaş, Adana'daki ziyaretleri çerçevesinde Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Erbaş, Köşger ile bir süre görüştü.

Yeni Kur'an Eğitim Merkezi ve Cami Açılışı

Seyhan ilçesinde İrşad Hacı Nuri Çomu Kur'an Eğitim Merkezi ve Hacı Şenel Özçete Camisi'nin açılışlarında konuşan Erbaş, hayırlı bir merasimde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Açılışı yapılan Kur'an kursunun, gelecekte birçok alim yetiştireceğini belirtti.

Erbaş, Türkiye genelinde 2 bin yatılı Kur'an kursunun bulunduğunu, ancak yeni eğitim merkezin üniversite öncesi nitelikli gençler yetiştireceğini vurguladı: "Burada hafızlığını tamamlamış, ortaokulunu başarıyla bitirmiş gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı seçerek alacak, buraya yerleştireceğiz. Bu, kanunla oluşturulmuş bir projedir."

Kur'an'ın Önemine Dikkat Çekti

Erbaş, konuşmasında Kur'an'ın insanlığı aydınlatmak için gönderilmiş bir mucize olduğunu vurgulayarak, "Kur'an bizim baş tacımız. Hazreti Adem'den Efendimize kadar bütün peygamberlerin mesajlarının özüdür" şeklinde konuştu. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine de yer vererek, "Dünya, Kur'an'ın hikmetine ne kadar muhtaç. Kıyamete kadar bu ihtiyaç sürecek" dedi.

Bilim ve Kur'an Arasındaki İlişki

Erbaş, gençlerin Kur'an'ı anlayarak asrın idrakine anlatmaları gerektiğini vurguladı. Lisede yaşadığı bir anıyı paylaşan Erbaş, fiziksel olguların Kur'an ile örtüştüğünü belirtirken, yapay zeka ile kurduğu diyalogu aktardı: "Yapay zeka, birtakım gerçeklerin 1400 yıl önce bilinmiş olmasının imkânsız olduğunu söyledi. Bu durum, Kur'an'ın bilimle ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor."

Ahlakın Önemi ve İbadetler

Erbaş, güzel ahlakın önemine de vurgu yaparak, Peygamberimiz'in güzel ahlakın en kıymetli meziyet olduğunu söyledi. İbadetlerin, insanları daha iyi Müslüman yapmak için önemli olduğunu ifade etti: "İbadet, Allah'ın rızasını kazanmak içindir."

Teşekkür ve Açılış

Vali Köşger, Kur'an eğitim merkezinin yapımında katkıda bulunanlara teşekkür ederken, Hacı Nuri Çomu Vakfı'nın geleceğe yatırım yaptığını ifade etti. Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve açılışı yapılan Kur'an eğitim merkezi ile cami incelendi.

Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş, Adana'daki programları kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş, Adana'daki programları kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.