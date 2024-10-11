Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Belgrad'da Barış Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Belgrad'da Cuma Hutbesinde İslam'ın Barış Mesajını Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tarihi Bayraklı Camii'nde, "Müminler Kardeştir" konulu hutbe irat etti.

İnsanlık Büyük Bir Kriz İçinde

Erbaş, hutbesinde insanların büyük bir inanç, anlam, ahlak ve değer krizi yaşadığını belirterek, "Böyle bir ortamda işgallerin, savaşların, katliamların girdabında bir çıkış yolu arayan insanlık için yüce dinimiz İslam'ın hayat veren mesajlarına sarılmak en doğru yoldur." dedi.

İslam ve Barış

Erbaş, İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu vurgulayarak, "İslam'ın amacı; insanlara, şeref ve haysiyetine uygun insanca yaşama imkânı sunmaktır. Irk, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm insanlarla iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmak da İslam'ın temel ilkelerindendir." diye konuştu.

Uhrevi Değerlerin Göz Ardı Edildiği Bir Dönem

Erbaş, günümüzde maddi olanın kutsanıp manevi değerlerin göz ardı edildiğini vurgulayarak, "Çıkar çatışmalarının, öldürmenin ve yok etmenin sıradanlaştığı bir dönemden geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Bireyler Olarak Sorumluluklarımız

Erbaş, İslam'ın mensupları olarak her yeri barış ve güven mekanı kılmak zorunda olduklarını belirterek, "Zulme rağmen adalet, zalime rağmen mazluma umut olmalıyız. Unutmamalıyız ki bizim dinimiz İslam, barış ve huzur dinidir." şeklinde konuştu.

Son olarak, Erbaş, "Peygamber Efendimizin mesajlarını yeniden insanlıkla buluşturmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.