DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,52 -0,02%
ALTIN
2.924,48 -1,31%
BITCOIN
2.120.839,17 -3,58%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Belgrad'da Barış Mesajı

Erbaş, Belgrad'da hutbe verirken insanlığın krize girdiğini vurgulayarak İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:49
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Belgrad'da Barış Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Belgrad'da Cuma Hutbesinde İslam'ın Barış Mesajını Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tarihi Bayraklı Camii'nde, "Müminler Kardeştir" konulu hutbe irat etti.

İnsanlık Büyük Bir Kriz İçinde

Erbaş, hutbesinde insanların büyük bir inanç, anlam, ahlak ve değer krizi yaşadığını belirterek, "Böyle bir ortamda işgallerin, savaşların, katliamların girdabında bir çıkış yolu arayan insanlık için yüce dinimiz İslam'ın hayat veren mesajlarına sarılmak en doğru yoldur." dedi.

İslam ve Barış

Erbaş, İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu vurgulayarak, "İslam'ın amacı; insanlara, şeref ve haysiyetine uygun insanca yaşama imkânı sunmaktır. Irk, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm insanlarla iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmak da İslam'ın temel ilkelerindendir." diye konuştu.

Uhrevi Değerlerin Göz Ardı Edildiği Bir Dönem

Erbaş, günümüzde maddi olanın kutsanıp manevi değerlerin göz ardı edildiğini vurgulayarak, "Çıkar çatışmalarının, öldürmenin ve yok etmenin sıradanlaştığı bir dönemden geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Bireyler Olarak Sorumluluklarımız

Erbaş, İslam'ın mensupları olarak her yeri barış ve güven mekanı kılmak zorunda olduklarını belirterek, "Zulme rağmen adalet, zalime rağmen mazluma umut olmalıyız. Unutmamalıyız ki bizim dinimiz İslam, barış ve huzur dinidir." şeklinde konuştu.

Son olarak, Erbaş, "Peygamber Efendimizin mesajlarını yeniden insanlıkla buluşturmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
2
Malatya'da Gıda Denetimlerinde 75 İşletmeye 3,2 Milyon Lira Ceza
3
Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı
5
Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü: Demokratik Türkiye Vurgusu
6
İsrail'in Saldırıları Altında Filistinlilerin Kaçış Mücadelesi
7
Nusaybin'de PYD/YPG Saldırısında Şehit Olanlar Anıldı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak