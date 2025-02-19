Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Eğitimin Önemi Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eğitim Seminerinde Önemli Mesajlar Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "15. Eğitim Görevlileri Semineri"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, çağın şartlarına ve mesleğin icaplarına uygun eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere katıldı. Açılış konuşmasında, İslam medeniyetinin temelinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet olduğunu belirterek, bu unsurların yokluğunda medeniyetin çöküşe uğrayacağını ifade etti.

Medine-i Münevvere ve Eğitim Vurgusu

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Yesrib'i Medine-i Münevvere'ye dönüştürerek İslam medeniyetini inşa ettiğine dikkat çeken Erbaş, "Medine-i Münevvere yani aydınlanmış şehir. Allah Resulü bunu, Mescid-i Nebevi'yi kurarak ve bu mekanı bir ilim, irfan merkezi haline getirerek gerçekleştirmiştir" dedi.

Erbaş, Diyanet Akademisi'nin eğitim merkezlerinin tarihsel olarak suffenin bir varisi olduğunu hatırlattı. Din görevlilerinin toplumun İslam’ı doğru bir şekilde bilmesi ve öğrenmesi için özveriyle çalıştığını dile getirdi.

"Basılı ve görsel yayınlarımızla milletimizin her ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. 11 dergimiz var ve bu konularda kursiyerlerimizi sürekli bilgilendirmenizi arzu ederim" ifadelerini kullandı.

Kaliteli Hizmet için Nitelikli Kadro

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmet kalitesinin her geçen gün arttığını, hizmet alanının genişlemeye devam ettiğini belirterek, "Bütün bu hizmetleri en ideal şekilde ifa edebilmenin yolu nitelikli, donanımlı ve liyakatli insan kaynağına sahip olmaktan geçer" dedi.

Başkan Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'in rehberliğinde pek çok alanda hizmet içi eğitimler düzenlendiğini de ifade etti. Seminere, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "15. Eğitim Görevlileri Semineri"ne katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "15. Eğitim Görevlileri Semineri"ne katılarak konuşma yaptı.