Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Her geçen gün büyüyen Başkanlığımızın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü hizmetler milletimizin takdirini kazanmaktadır. Bu takdir, gönülden inanıyoruz ki hak edilmiş bir takdirdir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında, kurumsal misyon açısından bu tür istişarelerin önemine vurgu yaptı. Faaliyetlerini yeterince analiz edemeyen ve geleceğe yönelik tutarlı planlar yapamayan kurumların, başarısızlıkla yüzleşeceğini belirtti.

Global Etki ve Hizmet Potansiyeli

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 150 ülkeye ulaştıklarını ve yalnızca bir kurban seferberliği vesilesiyle 35 milyon insana temas ettiklerini dile getiren Erbaş, "Ramazan paketleri gibi faaliyetler, hem yurt içinde hem yurt dışında sahip olduğumuz büyük potansiyeli gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vakfımızın desteğiyle yurtdışında devletimizi büyük bir potansiyelle temsil ediyoruz. En önemli ve verimli çalışmaları gerçekleştiren kurum biziz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan, dünya genelinde hızla değişen değerlerin farkında olduklarını ve böyle bir dönemde hizmet alanlarını gözden geçirerek gerekli önlemleri alacaklarını aktardı.

Müslüman Topluluklar İçin Önemli Bir Kurum

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye, bölge ve dünya genelindeki Müslüman ülke ve topluluklar için önemli bir teşkilat haline geldiğinin altını çizerek, "Başkanlığımızın yurt içindeki ve dışındaki hizmetleri, milletimizin takdirini kazanmaktadır. Bu takdir, hak edilmiş bir takdirdir" ifadelerini kullandı.

Üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen ve 4 gün sürecek toplantıda, Başkanlığın geçen yılki faaliyetleri değerlendirilecek ve 2025 yılına dair planlamalar yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Merkez Birimleri İstişare Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Merkez Birimleri İstişare Toplantısı"nın açılışında konuştu.