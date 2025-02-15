Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun büyümesi ve hizmetleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:41
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Her geçen gün büyüyen Başkanlığımızın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü hizmetler milletimizin takdirini kazanmaktadır. Bu takdir, gönülden inanıyoruz ki hak edilmiş bir takdirdir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında, kurumsal misyon açısından bu tür istişarelerin önemine vurgu yaptı. Faaliyetlerini yeterince analiz edemeyen ve geleceğe yönelik tutarlı planlar yapamayan kurumların, başarısızlıkla yüzleşeceğini belirtti.

Global Etki ve Hizmet Potansiyeli

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 150 ülkeye ulaştıklarını ve yalnızca bir kurban seferberliği vesilesiyle 35 milyon insana temas ettiklerini dile getiren Erbaş, "Ramazan paketleri gibi faaliyetler, hem yurt içinde hem yurt dışında sahip olduğumuz büyük potansiyeli gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vakfımızın desteğiyle yurtdışında devletimizi büyük bir potansiyelle temsil ediyoruz. En önemli ve verimli çalışmaları gerçekleştiren kurum biziz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan, dünya genelinde hızla değişen değerlerin farkında olduklarını ve böyle bir dönemde hizmet alanlarını gözden geçirerek gerekli önlemleri alacaklarını aktardı.

Müslüman Topluluklar İçin Önemli Bir Kurum

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye, bölge ve dünya genelindeki Müslüman ülke ve topluluklar için önemli bir teşkilat haline geldiğinin altını çizerek, "Başkanlığımızın yurt içindeki ve dışındaki hizmetleri, milletimizin takdirini kazanmaktadır. Bu takdir, hak edilmiş bir takdirdir" ifadelerini kullandı.

Üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen ve 4 gün sürecek toplantıda, Başkanlığın geçen yılki faaliyetleri değerlendirilecek ve 2025 yılına dair planlamalar yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Merkez Birimleri İstişare Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Merkez Birimleri İstişare Toplantısı"nın açılışında konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Silahlı Cinayet: Şüpheli Derviş Ö. Yakalandı
4
Giresun'da Kamyon-Otomobil Çarpışmasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Aydın'da Go-Kart Kazası: Ralliçi Ömer Tolon Ambulans Helikopterle İzmir'e Nakledildi
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar
7
MİT, Atatürk'ten Mülakat İsteyen İngiliz Kadın Hakkında Rapor Hazırladı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor