Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yapay Zeka ve Teknolojide Ciddi Çalışmalar Gerekli

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7. Din Şurası'nda Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7. Din Şurası'nde yaptığı konuşmada, yapay zeka ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin, hizmet ürettiğimiz alanlarda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Erbaş, teknolojinin hayatın her alanını kuşattığına dikkat çekti. “Bugün eğitim, iletişim, ticaret, üretim ve tüketim başta olmak üzere hayatın büyük bölümünün dijital mecralarda geçtiğini” ifade eden Erbaş, “Yapay zeka ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, hizmet ürettiğimiz alanlarda ciddi çalışmalar yapmamız gerektiğini apaçık ortaya koyuyor.” diyerek Diyanet’in bu teknolojileri hizmete dönüştürme gayretinin içinde olduğunu söyledi.

Mobil Uygulamalar ve Dijital İçerikler

Erbaş, Diyanet Bilgi Yönetim Sistemi uygulamaları sayesinde tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapıldığını belirtti. “Mobil uygulamalarımız 25 milyonu aşkın insanımız tarafından kullanılmaktadır.” diyen Erbaş, Namaz Vaktim, Kur'an Akademi, Diyanet Hafız gibi uygulamaların sürekli geliştirildiğini açıkladı.

İslam inancını tanıtmak amacıyla on binlerce içerik ürettiklerini vurgulayan Erbaş, dijital platformlarda Kur'an-ı Kerim hatim setleri ve yüzlerce kitap da bulunduğunu dile getirdi.

Dijitalleşme ve Eğitim Çalışmaları

Erbaş, milyonlarca vatandaşın dijital mecralardan Diyaneti takip ettiğini kaydederek, “Son üç ayda web sitelerimizde 100 milyonu aşkın görüntülenme gerçekleşmiştir.” dedi. Dijitalleşme, yapay zeka, kripto paralar ve robot teknolojileri konularında birçok kongre ve çalıştay düzenlendiğini dile getiren Erbaş, “Çalışma alanları ve faaliyet planları oluşturduk.” açıklamasını yaptı.

Önemli Kararlar ve Uygulamalar

6. Din Şurası'nda alınan kararların büyük bir titizlikle uygulandığını ifade eden Erbaş, “902 karar, mütalaa, görüş, kitap, makale, tez ve rapor hazırlandı.” bilgisini paylaştı. Dini değerleri istismar eden gruplara karşı toplumu bilinçlendirmek üzere yeni içerikler oluşturulduğunu belirtti.

Gençler İçin Dijital Projeler

Erbaş, gençler ve çocuklar için yaklaşık 4 bin dijital içerik hazırlandığını bildirerek, “Manevi danışmanlık hizmetlerini geliştirme alanında 45 hizmet içi eğitim yapıldı.” dedi. Sosyal-kültürel içerikli din hizmetleri alanında birçok ortak çalıştay gerçekleştirildiğini vurguladı.

Erbaş, “Strateji Geliştirme Başkanlığımız, şura kararlarını 5 yıllık eylem planlarına dönüştürerek 6 aylık periyotlarla takibini yapıyor.” şeklinde konuşarak, 3 gün sürecek olan Din Şurası’nın tebliğler ve müzakerelerle önemli kararlar alacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.