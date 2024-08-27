Diyanet İşleri Başkanından Harput Klasik Hadis Meclisi'nde Önemli Mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Harput Klasik Hadis Meclisi-1 Programında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da gerçekleşen "Harput Klasik Hadis Meclisi-1" programına katıldı. Diyanet tarafından yapılan açıklamalara göre, Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı'nın düzenlediği programda önemli açıklamalarda bulundu.

Dini İhtisas Merkezleri ve Hadis İlmi Üzerine Önemli Vurgular

Erbaş, konuşmasında, dini ihtisas merkezlerinin İslam dünyasının vazgeçilmez ilim merkezleri olduğunu belirtti. Özellikle ilahiyat fakültelerinde hadisin önemli bir ana bilim dalı olduğunu ifade eden Erbaş, "Tefsir, hadis, fıkıh ve kelam, temel İslami ilimlerin bel kemiğidir. Hadis ilminin daha nitelikli bir şekilde öğretilmesi ve hocalarımızın öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmesi önemlidir," dedi.

İlim ve Hikmetin Değeri

Ali Erbaş, Allah'ın tüm ilimlerin yaratıcısı olduğunu vurgulayarak, "Kullar olarak, Allah'ın bahşettiği akılla bilgiyi araştırmak için çaba gösteriyoruz. Alimlerin sadece Kur'an ilimleri ile ilgilenmediğini, tıp ve matematik gibi alanlara da katkı sağladığını belirtmek gerekiyor," şeklinde konuştu.

Programa Katılanlar

Harput Klasik Hadis Meclisi'ne, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ gibi isimler de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen “Harput Klasik Hadis Meclisi-1” programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen “Harput Klasik Hadis Meclisi-1” programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen “Harput Klasik Hadis Meclisi-1” programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen “Harput Klasik Hadis Meclisi-1” programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen “Harput Klasik Hadis Meclisi-1” programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen “Harput Klasik Hadis Meclisi-1” programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen “Harput Klasik Hadis Meclisi-1” programına katıldı.