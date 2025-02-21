Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutça Kur'an-ı Kerim Mealini Tanıttı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kosova’da Arnavutça Kur'an-ı Kerim mealinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:01
Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutça Kur'an-ı Kerim Mealini Tanıttı

Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutça Kur'an-ı Kerim Mealini Tanıttı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Kosova İslam Birliği'nin işbirliğiyle basımı tamamlanan Arnavutça Kur'an-ı Kerim mealinin tanıtım programı, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlendi.

Tanıtım etkinliği, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak katıldı. Programda konuşan Doymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşundan itibaren yayıncılık faaliyetlerine büyük önem verdiğine dikkat çekti.

Doymaz, Kur'an-ı Kerim'in 38 farklı dil ve lehçeye çevrildiğini belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir kişi, 'Ben Allah'ın kitabına ulaşmak istiyorum' dediğinde buna bir yanıt vermek istiyoruz" dedi.

Kosova İslam Birliği Başkanı Tırnava ise Arnavutça Kur'an-ı Kerim mealinin 5 bin nüshasının basımında Diyanet'e teşekkür ederek, bu mealin gelecekte yüz binlerce adet basılacağını ifade etti. Tırnava, "Kur'an'ın anlamını çözmeye çalışmakla yükümlüyüz. Gelecekte bunu daha iyi başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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