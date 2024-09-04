Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Tuvalet Bakım Onarımı Açıklaması

Diyanet'ten Tuvaletlerin Bakım Onarımı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez hizmet binasındaki tuvaletlerin bakım onarım sürecinin ihale ile yürütüldüğünü açıkladı.

Gerekli Bakım Onarımlarının Önemi

Yapılan açıklamada, mevcut binaların ekonomik ömrünün uzatılması amacıyla bakım onarımların yapılmasının hizmetin sürekliliği için şart olduğu vurgulandı. Diyanet, merkez hizmet binasının 1986 yılında inşaatına başlandığını ve 2001 yılından bu yana aktif olarak hizmet verdiğini hatırlattı.

Tuvaletlerin Durumu ve İhale Süreci

Açıklamada, binaya ait tuvalet ve yan tesisatların kullanım dışı kalmaları sebebiyle bakım onarım işlemlerinin zorunlu hale geldiği ifade edildi. Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince, ilgili birim tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda 20 Mayıs’ta açık ihale gerçekleştirildi. Kazanan yüklenici firma ile de sözleşme imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, mevcut binaların verimliliğini artıracak bu bakım onarımların, hizmetin devamı açısından elzem olduğunu belirtirken, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bu çalışmanın hayata geçirildiğini belirtti.