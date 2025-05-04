Diyanet İşleri ve Avusturya İslam Cemaati'nden Önemli İşbirliği Protokolü

Diyanet İşleri ve Avusturya İslam Cemaati'nden İşbirliği

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Avusturya'daki Müslümanların resmi temsilcisi olan Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) arasında, dini ilişkileri güçlendirmek ve ortak faaliyetleri artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, protokol Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İGGÖ Başkanı Ümit Vural tarafından Viyana'daki İGGÖ merkezinde düzenlenen törenle imzalandı. Törende konuşan Erbaş, protokolün iki ülke Müslüman toplumu için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ortak Çalışma Alanları Belirlendi

Protokolle birlikte, başta eğitim, kültür ve bilim olmak üzere birçok alanda ortak çalışma planları yapılması, akademik ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kültürel ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi öngörülüyor. Ayrıca, İslami kurumlar arasında bilgi, deneyim ve yayın paylaşımının yapılması, aşırılıkçı eğilimlere ve İslam karşıtı ırkçılığa ortak duruş sergilenmesi planlanıyor.

İmza töreninin ardından, Erbaş, Avusturya'daki Müslüman topluma hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

ATİB Kitabevi Ziyareti

Erbaş, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) bünyesindeki ATİB Viyana Kitabevi'ni ziyaret ederek, kurum faaliyetlerini inceledi. Ziyaret sırasında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Erbaş, gurbetçilerin taleplerini dinleyerek, ATİB yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Avusturya'daki Müslümanların resmi temsilcisi konumundaki Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) arasında dini ilişkileri güçlendirmek ve ortak faaliyetleri artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, başkent Viyana’daki IGGÖ merkezinde düzenlenen törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (solda) ve IGGÖ Başkanı Ümit Vural (sağda) imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Avusturya'daki Müslümanların resmi temsilcisi konumundaki Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) arasında dini ilişkileri güçlendirmek ve ortak faaliyetleri artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, başkent Viyana’daki IGGÖ merkezinde düzenlenen törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (solda) ve IGGÖ Başkanı Ümit Vural (sağda) imza attı.