DOLAR
39,54 -0,14%
EURO
45,48 0%
ALTIN
4.311,56 -0,3%
BITCOIN
4.148.592,98 -0,54%

Diyanet İşleri, Yaz Kuran Kurslarında 3 Milyon Öğrenci Hedefliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kuran kurslarında bu yıl 3 milyon öğrenciye ulaşmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:44
Diyanet İşleri, Yaz Kuran Kurslarında 3 Milyon Öğrenci Hedefliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Yaz Kursları İçin Hedef: 3 Milyon Öğrenci

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, bu yıl yaz Kuran kurslarında 3 milyon öğrenci hedefine ulaşmayı planladıklarını açıkladı. Karslı, Selçuklu ilçesindeki Hoca Cihan Mahallesi'nde düzenlenen Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu açılışında bu amacı vurgulayarak, ilim, irfan, eğitim ve kültür faaliyetlerine büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Karslı, sorumlulukların bilinmesiyle birlikte maddi ve manevi gelişim sürecinin yanı sıra medeniyetin inşasının da önemine dikkat çekti. "Çok çalışmamız gerekiyor. İslam dünyasının bütün problemleri medeniyet krizinden kaynaklanıyor. Bu, çok yönlü bir sorun ve bu noktada hepimize sorumluluk düşüyor" şeklinde konuştu.

Eğitimde Nitelik ve Nicelik

Karslı, gençlere yönelik ilim, irfan ve kültür alanında seferberlik çağrısı yaparak, eğitim faaliyetlerinde nicelik kadar nitelik konusunun da önemine değindi. "Geçen yıl 2,5 milyon katılımcı ile yaz Kuran kursu düzenledik fakat bu yıl 3 milyon katılımcı hedefliyoruz. Hepinizin çocuklarınızı bu kurslara yönlendirmesini bekliyorum" dedi.

Karslı, Kuran eğitimlerinde ezberden anlamaya geçişin gerekliliğinin altını çizerek, "Zihne dokunmayan Kuran'dan Kuran zihniyetini oluşturmak mümkün değil" ifadelerini kullandı. Eğitim faaliyetlerinin çoğunlukla ezbere dayalı olduğunu, oysa anlama ve tefekkürün önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Törende, Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu'nun açılışının yanı sıra bazı yatırımların da temeli atıldı. Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Müftüsü Ali Öge gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda katılımcı da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Konya Selçuklu ilçesi Hoca Cihan...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Konya Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi'nde düzenlenen Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu açılışı törenine katılarak, konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Konya Selçuklu ilçesi Hoca Cihan...

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Konya Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi'nde düzenlenen Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu açılışı törenine katılarak, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
2
Kocaeli'de Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Kurum: 250 Bin Konut, Türkiye'nin Yeniden Doğuşunun Simgesi
4
İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Devlet Protokolü Davet Edildi
6
Sivas'ta Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
7
Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı