Diyanet İşleri, Yaz Kuran Kurslarında 3 Milyon Öğrenci Hedefliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Yaz Kursları İçin Hedef: 3 Milyon Öğrenci

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, bu yıl yaz Kuran kurslarında 3 milyon öğrenci hedefine ulaşmayı planladıklarını açıkladı. Karslı, Selçuklu ilçesindeki Hoca Cihan Mahallesi'nde düzenlenen Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu açılışında bu amacı vurgulayarak, ilim, irfan, eğitim ve kültür faaliyetlerine büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Karslı, sorumlulukların bilinmesiyle birlikte maddi ve manevi gelişim sürecinin yanı sıra medeniyetin inşasının da önemine dikkat çekti. "Çok çalışmamız gerekiyor. İslam dünyasının bütün problemleri medeniyet krizinden kaynaklanıyor. Bu, çok yönlü bir sorun ve bu noktada hepimize sorumluluk düşüyor" şeklinde konuştu.

Eğitimde Nitelik ve Nicelik

Karslı, gençlere yönelik ilim, irfan ve kültür alanında seferberlik çağrısı yaparak, eğitim faaliyetlerinde nicelik kadar nitelik konusunun da önemine değindi. "Geçen yıl 2,5 milyon katılımcı ile yaz Kuran kursu düzenledik fakat bu yıl 3 milyon katılımcı hedefliyoruz. Hepinizin çocuklarınızı bu kurslara yönlendirmesini bekliyorum" dedi.

Karslı, Kuran eğitimlerinde ezberden anlamaya geçişin gerekliliğinin altını çizerek, "Zihne dokunmayan Kuran'dan Kuran zihniyetini oluşturmak mümkün değil" ifadelerini kullandı. Eğitim faaliyetlerinin çoğunlukla ezbere dayalı olduğunu, oysa anlama ve tefekkürün önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Törende, Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu'nun açılışının yanı sıra bazı yatırımların da temeli atıldı. Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Müftüsü Ali Öge gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda katılımcı da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Konya Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi'nde düzenlenen Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu açılışı törenine katılarak, konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Konya Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi'nde düzenlenen Diyanet Gençlik Merkezi ve Hanne Kuran Kursu açılışı törenine katılarak, konuşma yaptı.