DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.461.443,43 -0,86%

Diyanet'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümünde şehitleri andı, birlik ve görev vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:25
Diyanet'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yılı anıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla aziz milletin tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı bu zaferin 103'üncü yıl dönümünü idrak etmenin onur ve heyecanını paylaştı.

"Bu şanlı zafer, aynı zamanda hürriyetine meftun bir milletin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin de ilanı..."

Mesajda, vatan, bayrak, hürriyet ve mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarının bir kez daha iftiharla yad edildiği belirtildi. Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür. Bundan bir asır önce, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı sarsılmaz bir imanla direnen aziz milletimiz, bu topraklarda ilelebet özgürce yaşayacağını şanlı bir zaferle tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük zorluklar ve imkansızlıklar içinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca mücadele eden milletimiz, kazandığı zaferle adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu şanlı zafer, aynı zamanda hürriyetine meftun bir milletin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin de ilanı olmuştur. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir."

Geleceğe yönelik görev ve sorumluluk vurgusu

Başkanlık, 30 Ağustos'un millet için taşıdığı anlamın günümüze önemli görevler yüklediğinin altını çizdi. Mesajda, zaferin arka planındaki inanç ve şuurun canlı tutulmasının gerekliliğine işaret edilerek, ecdadın uğruna mücadele verdiği değerlerin nesillere aktarılmasının önemine değinildi. Açıklamada ayrıca birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Bu manada en temel görevimiz, istiklal mücadelesinin niçin yapıldığını ve zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle okumak, tarihin dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zaferin arka planındaki yüksek inancı, ruhu ve şuuru her daim diri tutmaktır. Bununla birlikte ecdadımızın uğruna mücadele verdiği değerleri yaşatarak nesillerimize aktarmak, birlik-beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak da önemli görevlerimizdendir."

Mesajda, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarının şükran ve minnetle yad edildiği belirtildi. Diyanet, geçmişten bugüne vatan, din, ezan, bayrak, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için dualarını iletti.

"Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Özel Haber Gündemi — 28 Ağustos 2025
2
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
3
Dijital Egemenlik Mücadelesi: Türkiye NSosyal ve e-Devletle Güçleniyor
4
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini
5
Uyuşturucuyu Bırakıp Danışman Oldu: Pervin Rüstemli'nin İyileşme Hikayesi
6
Fethiye'de 30 Ağustos: Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açıldı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı