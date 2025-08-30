Diyanet'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yılı anıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla aziz milletin tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı bu zaferin 103'üncü yıl dönümünü idrak etmenin onur ve heyecanını paylaştı.

"Bu şanlı zafer, aynı zamanda hürriyetine meftun bir milletin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin de ilanı..."

Mesajda, vatan, bayrak, hürriyet ve mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarının bir kez daha iftiharla yad edildiği belirtildi. Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür. Bundan bir asır önce, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı sarsılmaz bir imanla direnen aziz milletimiz, bu topraklarda ilelebet özgürce yaşayacağını şanlı bir zaferle tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük zorluklar ve imkansızlıklar içinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca mücadele eden milletimiz, kazandığı zaferle adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu şanlı zafer, aynı zamanda hürriyetine meftun bir milletin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin de ilanı olmuştur. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir."

Geleceğe yönelik görev ve sorumluluk vurgusu

Başkanlık, 30 Ağustos'un millet için taşıdığı anlamın günümüze önemli görevler yüklediğinin altını çizdi. Mesajda, zaferin arka planındaki inanç ve şuurun canlı tutulmasının gerekliliğine işaret edilerek, ecdadın uğruna mücadele verdiği değerlerin nesillere aktarılmasının önemine değinildi. Açıklamada ayrıca birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Bu manada en temel görevimiz, istiklal mücadelesinin niçin yapıldığını ve zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle okumak, tarihin dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zaferin arka planındaki yüksek inancı, ruhu ve şuuru her daim diri tutmaktır. Bununla birlikte ecdadımızın uğruna mücadele verdiği değerleri yaşatarak nesillerimize aktarmak, birlik-beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak da önemli görevlerimizdendir."

Mesajda, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarının şükran ve minnetle yad edildiği belirtildi. Diyanet, geçmişten bugüne vatan, din, ezan, bayrak, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için dualarını iletti.

"Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz."