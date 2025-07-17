DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,82 0,32%
ALTIN
4.293,62 0,89%
BITCOIN
4.750.473,47 1,46%

Diyanet'ten Mobil Kur'an Kursu: Eğitimde Yeni Dönem Başladı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklara yönelik Mobil Kur'an kurslarının açılışında Kur'an eğitimine yeni bir soluk kazandıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 15:26
Diyanet'ten Mobil Kur'an Kursu: Eğitimde Yeni Dönem Başladı!

Diyanet'ten Mobil Kur'an Kursu: Eğitimde Yeni Dönem Başladı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuklar için hayata geçirilen Mobil Kur'an Kursu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Çocukların yaş ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, gelişim seviyelerine uygun çeşitli teçhizatlarla donatılan aracımız, düzenli bir program dahilinde il il gezerek çocuklara etkinliklerle öğrenmenin keyfini yaşatacak" dedi.

Açılış Töreni ve Etkinlikler

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen açılış töreninde, çocuklarla sohbet ederek Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleşen gösterilere katıldı. Geçtiğimiz günlerde Çankaya Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencileri tarafından "Kudüs" temalı bir gösteri sunuldu.

Kur'an Eğitiminin Önemi

Erbaş, Hazreti Muhammed'in, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" hadisini hatırlatarak, Kur'an eğitimini yaygınlaştırmak amacıyla mobil kursların devreye alındığını belirtti. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bir hayat sürülmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Kur'an'ın nuruyla bütün hayatımızı nurlandırmalıyız" dedi.

Mobil Kursların Hedefi

Erbaş, mobil Kur'an kursunun, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme fırsatı bulamayanlara destek olacağını ifade etti. Bu gezici kursun, özellikle deprem bölgelerinde hizmet vereceğini dile getirerek, "Bu alanlarda Kur'an eğitimine yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

İlk Etapta Deprem Bölgeleri

Mobil kurs sürecinin ilk etapta Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde başlayacağını söyleyen Erbaş, "Çocuklarımıza Kur'an eğitimi ulaştırmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Dönük Hedefler

Erbaş, çocukların manevi olarak güçlü bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Mobil Kur'an kursumuzu çağın gereksinimlerine uygun şekilde geliştirerek, her yerde hizmet verilecek şekilde tasarladık" dedi. Diyanet'in bu projeyle çocuklara değerlerini öğretme hedefinde kararlılığını vurguladı.

Son olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, projenin "Kur'an için yollardayız" temasıyla hazırlandığını belirtti. Mobil Kur'an kursunun çocuklar için hayırlı olmasını dileyerek, projeye katkıda bulunan tüm ekibe teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Mobil Kur'an...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Mobil Kur'an Kursu Açılış Töreni"ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Mobil Kur'an...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Mobil Kur'an Kursu Açılış Töreni"ne katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Akraba Kavgası: Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
2
Bayburt'ta Geri Manevra Yapan Baba, 3 Yaşındaki Oğlunu Kaybetti
3
Aksaray'da Nohut Hasadı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak
4
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı
5
İstanbul Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Sesi Yükseltti
6
Kastamonu'da '15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları' Paneli Düzenlendi
7
Bursa'da Markette Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi