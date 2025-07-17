Diyanet'ten Mobil Kur'an Kursu: Eğitimde Yeni Dönem Başladı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuklar için hayata geçirilen Mobil Kur'an Kursu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Çocukların yaş ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, gelişim seviyelerine uygun çeşitli teçhizatlarla donatılan aracımız, düzenli bir program dahilinde il il gezerek çocuklara etkinliklerle öğrenmenin keyfini yaşatacak" dedi.

Açılış Töreni ve Etkinlikler

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen açılış töreninde, çocuklarla sohbet ederek Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleşen gösterilere katıldı. Geçtiğimiz günlerde Çankaya Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencileri tarafından "Kudüs" temalı bir gösteri sunuldu.

Kur'an Eğitiminin Önemi

Erbaş, Hazreti Muhammed'in, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" hadisini hatırlatarak, Kur'an eğitimini yaygınlaştırmak amacıyla mobil kursların devreye alındığını belirtti. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bir hayat sürülmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Kur'an'ın nuruyla bütün hayatımızı nurlandırmalıyız" dedi.

Mobil Kursların Hedefi

Erbaş, mobil Kur'an kursunun, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme fırsatı bulamayanlara destek olacağını ifade etti. Bu gezici kursun, özellikle deprem bölgelerinde hizmet vereceğini dile getirerek, "Bu alanlarda Kur'an eğitimine yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

İlk Etapta Deprem Bölgeleri

Mobil kurs sürecinin ilk etapta Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde başlayacağını söyleyen Erbaş, "Çocuklarımıza Kur'an eğitimi ulaştırmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Dönük Hedefler

Erbaş, çocukların manevi olarak güçlü bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Mobil Kur'an kursumuzu çağın gereksinimlerine uygun şekilde geliştirerek, her yerde hizmet verilecek şekilde tasarladık" dedi. Diyanet'in bu projeyle çocuklara değerlerini öğretme hedefinde kararlılığını vurguladı.

Son olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, projenin "Kur'an için yollardayız" temasıyla hazırlandığını belirtti. Mobil Kur'an kursunun çocuklar için hayırlı olmasını dileyerek, projeye katkıda bulunan tüm ekibe teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Mobil Kur'an Kursu Açılış Töreni"ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Mobil Kur'an Kursu Açılış Töreni"ne katıldı.