Diyarbakır Anneleri 2220'nci Günde Evlat Nöbetinde

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetini sürdürüyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2220'nci gününde devam ediyor.

Eylem ve annelerin sesi

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla nöbete devam eden annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır oğlu Bayram'ın yolunu gözlediğini ifade etti.

Elhaman, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini belirterek, "7 yıldır HDP il binasının önündeyiz. Biz anneler buradayız ve yılmadık. Son nefesime kadar evladımı arayacağım. Her gün çadıra bir umutla geliyoruz. İnşallah bu umutlarımız tükenmez. Allah'ın izniyle 63 aile evladına kavuştu. Ben de inşallah oğluma kavuşacağım." dedi.

Elhaman ayrıca oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Babaların kararlılığı

Oğlu Mehmet için 6 yıldır evlat nöbeti tutan baba Nihat Aydın ise anne ve babaların artık gözyaşı dökmesini istemediklerini belirtti.

Aydın, "İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Evlatlarımızı alana kadar bu kapıdan ayrılmayacağız." dedi.

