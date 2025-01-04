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Diyarbakır Anneleri: Bir Evlat Daha Kavuştu

Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir annenin daha evladına kavuştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:19
Diyarbakır Anneleri: Bir Evlat Daha Kavuştu

Diyarbakır Annelerinden Birine Daha Mutlu Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuştuğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK terör örgütünün Suriye'deki PYD/YPG yapılanması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, terör örgütünün bulunduğu bölgelerde kontrol kaybının çözülmeyi daha da hızlandırdığını belirterek, bir annenin Diyarbakır'daki evlat nöbetinin, Jandarma İstihbarat ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı ikna çalışmaları sayesinde sona erdiğini ifade etti.

Bir Teröristin Teslim Olması

Bakan Yerlikaya, teslim olan teröristin kimliğini de paylaştı. 2021 yılında yurt içinde terör örgütüne katılan, 2022'de Suriye'deki sözde savaş taburlarında yer alan ve çeşitli eğitimler alan E.G. isimli terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yerlikaya, 2019 yılında Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlatılan evlat nöbetine 254. aile olarak katıldığını belirtirken, annenin terör örgütüne karşı sergilediği kararlı duruşa dikkat çekti. "Evlatlarımızı öyle de böyle de sizden alacağız. Kardeş kardeşe silah doğrultmaz." sözleri ile mücadelelerini sürdürdü.

Annenin, evlat hasreti çeken diğer ailelere yönelik yaptığı çağrı da dikkat çekti: "Yüreğinizdeki yangını saklamayın, korkmayın, gelin ve evlatlarınıza kavuşmak için sesinizi duyurun."

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'daki evlat nöbetlerine katılan 487 aileden 58'inin evladına kavuştuğunu açıkladı.

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