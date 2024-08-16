Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetinde

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla oturma eylemi gerçekleştiren anneler, bekleyişlerini sürdürüyor. Anneler, eski HDP il binası önünde evlatlarına kavuşmak için 3 Eylül 2019'dan beri nöbet tutuyor ve bu, 1810. günlerine girmiş durumda.

Anne Türkan Mutlu'nun Çağrısı

Anne Türkan Mutlu, on bir yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Şeyma Ceylan için eylemde bulunuyor. Kızıyla ilgili duyduğu özlemi dile getiren Mutlu, "Kızımı çok özledim. Hakkım olan evladımı istiyorum" dedi. Güvenlik güçlerine de seslenen Mutlu, "Canımı yakanların kapısındayım. Kızımın elinden kalemi alıp ona silah verdiler. Evlatlarıma kavuşana kadar burada kalacağım" ifadelerinde bulundu.

Anne Rahime Taşçı'nın İnatçı Mücadelesi

Anne Rahime Taşçı ise Kars’tan on yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk için nöbete katıldığını belirtti. "Evladımı HDP kaçırdı ve PKK'ya verdi. Faruk'un peşini bırakmayacağım. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım," diyerek kararlılığını vurguladı. Taşçı, oğlu Faruk'a güvenlik güçlerine teslim olması yönünde de çağrıda bulundu.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.