Diyarbakır Anneleri Evlatları İçin Mücadele Ediyor

Diyarbakır Anneleri Evlatlarına Kavuşmak İçin Bir Arada

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen anneler, eski HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine 1798 gündür devam ediyor.

Sevgi Çağmar: "Oğlum Gelene Kadar Buradan Gitmeyeceğim"

Anne Sevgi Çağmar, 10 yıldır oğluna özlem duyduğunu dile getirerek, "Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Mücadeleye devam edeceğiz. Devletimizin gücüyle oğlumu alacağım" dedi.

Çocuklarını Bekleyen Anneler

Çağmar, yaklaşık 5 yıl boyunca oturma eylemi yaptığını hatırlatarak, oğlunun üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade etti. Ayrıca, güvenlik güçlerine oğlunun teslim olması çağrısında bulundu.

Güzide Demir'in Kararlılığı

Diğer bir anne, Güzide Demir de oğlu Aziz için başlattığı eylemine devam ediyor. Demir, "9 senedir çocuğumdan ayrıyım. Oğlumun hayalleri elinden alındı. Aziz, sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol" diyerek duygularını aktardı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1798'inci gününde devam etti.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1798'inci gününde devam etti.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1798'inci gününde devam etti.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1798'inci gününde devam etti.