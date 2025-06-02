Diyarbakır Anneleri Eylemini Sürdürüyor: Yeni Bir Aile Daha Katıldı

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için başlattıkları oturma eylemine bir aile daha eklenmesiyle güçlenmeye devam ediyor. Eski HDP il binası önündeki bu eylem, 3 Eylül 2019 tarihinde başlamış ve şu anda 2100. gününe ulaşmıştır.

Oturma eylemine katılan baba Mehmet Karacan, basına yaptığı açıklamada, oğlunun 1992 yılında işe gitmek üzere evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirtti. Oğlunun o dönemde sadece 16 yaşında olduğunu hatırlatan Karacan, "Eşim ve ben hastayız. Oğlum Murat evine gelsin, annesine ve babasına kavuşsun. Ömrümüzün son döneminde çocuğumuzu görmek istiyoruz." diyerek duygularını ifade etti.

Ailelerin umutları yüklü bir şekilde sürdürdükleri bu eylem, toplumsal bir dayanışmanın ve kayıplara karşı verilen mücadelenin simgesi haline geldi. Diyarbakır anneleri, seslerini duyurmak ve çocuklarına kavuşma hayallerini gerçekleştirmek için kararlılıkla mücadele ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.