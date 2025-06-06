Diyarbakır Anneleri Kurban Bayramı'nda Nöbette: Evlatlarını Bekliyorlar

Diyarbakır Anneleri Kurban Bayramı'nda Nöbet Tutmaya Devam Ediyor

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

2019 yılının Eylül ayında başlattıkları bu anlamlı eylem, bugün 2104 gününe ulaştı. Kurban Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşayan aileler, evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Türkan Mutlu'nun Duyguları

Kızı Ceylan için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu, bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da çadıra gelip evladının yolunu dört gözle beklediğini ifade etti. Mutlu, "Bu bayramda da Ceylan'ımla birlikte eve dönmeyi umuyorum." dedi. Kızından ayrı kalmanın acısını derin bir şekilde hisseden anne Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah bu bayram çift bayram yaşarım. Hala umudum var. Kalbim 11 yılın sonunda çok ağrıyor, çok acı çekiyorum. 11 yıl ne demek, 11 yıldır evladını görmeyen bir anneyim. Kaç bayram gelip geçti. Bugün de bayram ama benim için değil. Evlatlarımın arasında değilim. Bu acı tarif edilemez. Kış, soğuk, yaz, bayram demeden buradayız. Bizim için özel gün yok. Bir annenin evladı yanında değilse onun için hiçbir gün özel değildir."

Güzide Demir'in Umudu

Oğlu Aziz için eylem yapan başka bir anne olan Güzide Demir, yıllardır çadırda evlatlarını beklediklerini belirtti. Eylemlerinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Demir, "Günlerimiz üzüntü ve keder içinde geçiyor, hiçbir özel günümüz yok. Ne zaman ki çocuklarımız geri döner, işte o zaman bizim için o gün özel olur, o zaman seviniriz." şeklinde konuştu.

Demir, 6 yıldır her bayram bu çadırın yolunu tutuğunu da sözlerine ekleyerek, "Bir süreç başlamış durumda hem Cumhurbaşkanı'mızdan hem de Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. İnşallah bu süreç tamamlanır da çocuklarımız gelir ve biz de gerçek bayramı o gün yaşarız." diyerek umudunu dile getirdi.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.