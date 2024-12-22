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Diyarbakır Anneleri'nden Evlatlarına Teslim Ol Çağrısı

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına dönmeleri için 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:42
Diyarbakır Anneleri'nden Evlatlarına Teslim Ol Çağrısı

Diyarbakır Anneleri Evlatlarına Teslim Ol Diye Sesleniyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen anneler, eski HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Eylem, 1938'inci gününde devam ediyor.

İçlerinde Aydan Arslan'ın da bulunduğu anneler, çocuklarının fotoğrafları ile bekleyişlerini sürdürüyor. Aydan Arslan, eyleme katılarak kızına seslenerek, "Evladım eğer bizi duyuyor ve görüyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Yavrum o yol, yol değildir. Bütün anneler olarak burada sizi bekliyoruz. Sıcak yuvanıza geri dönün. Kızım kapım sana açık. Bütün arkadaşlarınıza söyleyin, korkmayın, geri dönün artık." şeklinde çağrıda bulundu.

Oğlu Mehmet için eylem yapan baba Ömer Tokay ise, "Oğlum piknik bahanesiyle kandırılarak terör örgütü PKK'ya teslim edildi" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Tokay, oğluna ve diğer tüm kayıplara seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Bu fidyecilik ve insan hakları ihlalleri karşısında annelerin direnişi, Diyarbakır'da büyük bir dayanışma ile sürmekte. Aileler, sonuç alana dek eylemlerine kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

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