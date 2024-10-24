DOLAR
34,24 0,05%
EURO
37,09 -0,23%
ALTIN
3.005,05 -0,46%
BITCOIN
2.314.375,69 -1,36%

Diyarbakır Annelerinin TUSAŞ Terör Saldırısına Tepkisi

Diyarbakır anneleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı ve evlat nöbetine devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:42
Diyarbakır Annelerinin TUSAŞ Terör Saldırısına Tepkisi

Diyarbakır Annelerinin Tepkisi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik terör saldırısını kınadı.

Süleyman Aydın'ın Açıklamaları

Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019 tarihinde başlattıkları oturma eyleminin 1879'uncu gününde, ellerinde Türk bayraklarıyla Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine yapılan saldırıyı lanetlediler. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, "Terör örgütü PKK'nın bir kez daha kirli yüzünü gösterdiğini" ifade ederek, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak azimle terörle mücadelemize devam edeceğiz," dedi.

Ailelerden Yürekten Mesajlar

Aydın, şehitleri anarak, yaralılara acil şifalar diledi ve PKK'yı lanetlediğini vurguladı. Diğer bir anne olan Ayşegül Biçer ise, "Dağdaki çocuklarımıza çağrıda bulunuyoruz; artık taşeron terör örgütünün yüzünü görün. Bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Dimdik ayaktayız, devletimizin yanındayız," şeklinde konuştu. Aileler, bu terör saldırısının ardından mücadelelerine devam edeceğini belirttiler.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına tepki gösterdi.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ Çalışanları İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
3
AB, Kuzey Makedonya ile Üyelik Sürecini Hızlandırmak İstiyor
4
Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığa 19,5 Yıl Hapis Cezası
5
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Güvenlik Toplantısına Başkanlık Edecek
7
Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek