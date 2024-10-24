Diyarbakır Annelerinin TUSAŞ Terör Saldırısına Tepkisi

Diyarbakır Annelerinin Tepkisi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik terör saldırısını kınadı.

Süleyman Aydın'ın Açıklamaları

Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019 tarihinde başlattıkları oturma eyleminin 1879'uncu gününde, ellerinde Türk bayraklarıyla Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine yapılan saldırıyı lanetlediler. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, "Terör örgütü PKK'nın bir kez daha kirli yüzünü gösterdiğini" ifade ederek, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak azimle terörle mücadelemize devam edeceğiz," dedi.

Ailelerden Yürekten Mesajlar

Aydın, şehitleri anarak, yaralılara acil şifalar diledi ve PKK'yı lanetlediğini vurguladı. Diğer bir anne olan Ayşegül Biçer ise, "Dağdaki çocuklarımıza çağrıda bulunuyoruz; artık taşeron terör örgütünün yüzünü görün. Bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Dimdik ayaktayız, devletimizin yanındayız," şeklinde konuştu. Aileler, bu terör saldırısının ardından mücadelelerine devam edeceğini belirttiler.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına tepki gösterdi.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına tepki gösterdi.