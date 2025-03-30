Diyarbakır, Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Medeniyetler şehri Diyarbakır, Ramazan Bayramı’nda dolup taşıyor. Bayram tatilini fırsat bilerek kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, şehirdeki tarihi mekanlarda yoğunluk oluşturdu.

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanla bayramda ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Kente özgü lezzetler arasında yer alan ciğer kebap, kahvaltı ve kadayıf satışı yapan işletmeler, çok sayıda turisti ağırlıyor.

Esnaf Çifte Bayram Yaşıyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ciğer kebap işletmecisi Ercan Menteş, yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Bayramın ilk günü olmasına rağmen beklentilerinin üzerinde satış yaptıklarını ifade eden Menteş, "Bayram güzel geçiyor. Yurt dışından da İzmir ve Antalya’dan gelenler var. Çifte bayram yaşıyoruz," dedi.

Tarihi Hasan Paşa Hanı’nda tatlı dükkanı işleten Ali Er, bekledikleri yoğunluğa karşı günler öncesinden hazırlık yaptıklarını aktardı. Er, "Sabah saatlerinden itibaren yoğunluk var. Bayram yoğunluğu bizi memnun etti. Esnaf olarak yoğunluktan memnunuz. Yerli ve yabancı turistleri Diyarbakır’ımıza bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Ziyaretçiler Memnuniyet Duyuyor

Eskişehir’den ailesiyle gelen Sevcan Bozdağan, Diyarbakır'ı ilk kez gördüğünü ve kenti çok beğendiğini dile getirerek, "Çok güzel bir yer, herkese tavsiye ediyoruz. Çok memnun kaldık, çok beğendik. İnsanları çok sıcak. Tarihi bir handayız, kahvemizi içtik. Herkese iyi bayramlar," ifadelerini kullandı.

Van’dan ailesiyle gelen Hikmet Arvas, Diyarbakır'ın havasını ve ciğer kebabını çok beğendiklerini vurgulayarak, "Müzelere gittik, bayağı gezdik. Herkese tavsiye ediyoruz. Kesinlikle herkesin gelmesi lazım," dedi.

Medeniyetler kenti" olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bayramda rotasını Diyarbakır'a çeviren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanda yoğunluk oluşturdu.

Medeniyetler kenti" olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bayramda rotasını Diyarbakır'a çeviren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanda yoğunluk oluşturdu.