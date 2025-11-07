Diyarbakır Büyükşehir'den Lösemili Çocuklar Haftası'nda Dicle Üniversitesi Etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir'den Lösemili Çocuklar Haftası Etkinliği

Hastanede moral ve bilinçlendirme çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Dicle Üniversitesinde tedavi gören lösemili çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Organizasyonu yürüten Engelli ve Yaşlı Hizmetler Dairesi Başkanlığı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğü, etkinlikle lösemiye dikkat çekmeyi, toplumsal bilinç oluşturmayı ve lösemili çocuklara umut olmayı amaçladıklarını bildirdi.

Etkinlik, Hematoloji ve Onkoloji Kliniğinin desteğiyle gerçekleştirildi. Hastanede tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen programda ahşap boyama atölyesi ve müzik sunumu yer aldı.

Ayrıca, hasta yakınlarına yönelik düzenlenen grup çalışması ile psikolojik destek sağlandı.

Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

