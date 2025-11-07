Diyarbakır Büyükşehir'den Lösemili Çocuklar Haftası'nda Dicle Üniversitesi Etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Dicle Üniversitesi'nde tedavi gören çocuklara moral ve destek etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:18
Diyarbakır Büyükşehir'den Lösemili Çocuklar Haftası'nda Dicle Üniversitesi Etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir'den Lösemili Çocuklar Haftası Etkinliği

Hastanede moral ve bilinçlendirme çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Dicle Üniversitesinde tedavi gören lösemili çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Organizasyonu yürüten Engelli ve Yaşlı Hizmetler Dairesi Başkanlığı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğü, etkinlikle lösemiye dikkat çekmeyi, toplumsal bilinç oluşturmayı ve lösemili çocuklara umut olmayı amaçladıklarını bildirdi.

Etkinlik, Hematoloji ve Onkoloji Kliniğinin desteğiyle gerçekleştirildi. Hastanede tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen programda ahşap boyama atölyesi ve müzik sunumu yer aldı.

Ayrıca, hasta yakınlarına yönelik düzenlenen grup çalışması ile psikolojik destek sağlandı.

Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA DİCLE...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA DİCLE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı