Diyarbakır Çermik'te Devrilen Otomobil: 3'ü Çocuk 8 Yaralı
Kaza Detayları
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, A.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Kömürcüler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Müdahale ve Yaralılar
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki kişiler yaralandı.
Kazada toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'ü çocuk olduğu bildirildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
