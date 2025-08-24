DOLAR
Diyarbakır Çermik'te Devrilen Otomobil: 3'ü Çocuk 8 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü dahil 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı; yaralılar Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:49
Kaza Detayları

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, A.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Kömürcüler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki kişiler yaralandı.

Kazada toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'ü çocuk olduğu bildirildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

