Diyarbakır Cezaevi Restorasyonu Başladı

Diyarbakır Cezaevi'nde Restorasyon Çalışmaları Başladı

Diyarbakır'da, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevinde restorasyon süreçleri için ilk adımlar atıldı. Merkez Bağlar ilçesinde yer alan cezaevinin yapımına 1972 yılında başlanmış ve 4 Temmuz 1980'de açılmıştır.

Geçmişi ve Dönüşüm Süreci

Cezaevi, 12 Eylül 1980 tarihinde askeri yönetime geçerek "Sıkıyönetim Askeri Cezaevi" unvanı almış ve o dönem insanlık dışı muamelelerle anılmıştır. Çeşitli belgesel ve kitaplara konu olan yapı, 9 Mayıs 1988'de Adalet Bakanlığına devredilerek ceza infaz kurumu olarak işlev görmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2021'de gerçekleştirdiği ziyarette "Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz." demiştir.

Müze ve Kültür Alanı Olarak Yeniden Hayat Bulacak

11 Ekim 2022'de Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, cezaevinin kültürel ve sanatsal etkinlikler için yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. Cezaevinin tabelası 24 Ekim 2022'de indirilmiştir.

Diyarbakır Cezaevi, 25 Ocak 2023'te Koruma Bölge Kurulu tarafından "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenmiştir. Restorasyon çalışmaları, 2023-2024 yılları arasında dikkatlice yürütülmektedir.

Proje Detayları

Proje kapsamında, 1980-1984 yıllarında cezaevinde bulunmuş kişilerle görüşmeler yapılarak, dönemin en doğru bilgileri toplanmıştır. Ayrıca, 12 Eylül askeri darbesi sonrası yaşanan olayların aktarılması için çeşitli kaynaklar araştırılmıştır. Sürecin hassasiyetle yürütülmesi için Bakanlık nezdinde bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

17 Eylül 2024 tarihinde yüklenici firmaya teslim edilen 49 bin 200 metrekarelik alanda restorasyon çalışmaları başlamıştır.

Kültürel Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

Restorasyon sonrasında, Diyarbakır E Tipi Cezaevi yerleşkesi, yalnızca bir anı müzesi değil, aynı zamanda çeşitli kültürel etkinliklerin de gerçekleştirileceği bir mekan olarak faaliyet gösterecektir. Proje kapsamında, anı müzesinin yanı sıra kütüphane, eğitim atölyeleri, geçici sergi alanları, çok amaçlı salon ve arkeolojik sergi alanları yer alacaktır. Ayrıca, açık hava etkinlik alanları, yeşil alan düzenlemeleri ve otopark da yapılması planlanmaktadır.

Restorasyon çalışmalarının 2025 yılının eylül ayında tamamlanması hedeflenmektedir.