Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Kırsal Belenli Mahallesi yakınlarında bir kamyon şarampole devrildi. Kazada, sürücünün ismi ve plakası henüz öğrenilemedi.

Kaza sonrası kamyon alev alarak yanmaya başladı. Bölgeden yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonda sıkışan sürücünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.