Diyarbakır'da 1. SineMed Kongresi Başladı: 42 Bildiriyle 'Aile' Teması

Diyarbakır'da 1. SineMed Kongresi Başladı

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Aile" Temasıyla

Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Dicle Üniversitesi ve Sineakademi Derneği işbirliğiyle düzenlenen 1. SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi (SineMed) Diyarbakır'da başladı.

Kongre, "aile" teması çerçevesinde hem çevrim içi hem de yüz yüze gerçekleştirilecek oturumlarla; 42 bilimsel bildiriyi üç gün boyunca katılımcılara sunacak.

Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, kongrede kültürün ve sanatın düşünsel temellerinin ele alınacağını belirtti. Tekin, "Kültür, geçmişin mimarı değil aynı zamanda geleceğin inşasında yol gösterici bir ışıktır. Sanat da bu ışığın dili ve toplumun vicdanıdır" dedi.

Tekin sözlerine şu vurguyu ekledi: "Sinema, insanı, toplumu ve mekanı yeniden sorgulatan bir aynadır. Sinema ve medya Diyarbakır'ın da sesini, renklerini, hikayelerini ve insanlarını hem ulusal hem de uluslararası arenaya taşımada eşsiz bir rol oynamaktadır. Bu topraklarda üretilen her film, çekilen her fotoğraf, yazılan her bir senaryo geleceğe bırakılan kültürel bir miras olacaktır. Bu çabalara her zaman destek vermeye devam edeceğiz."

Kongrenin başkanlığını yürüten DÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel dokusuyla önemli bir şehir olduğunu hatırlattı. Akmeşe, kongre ile kentte bilim ve sanat alanında bir buluşma platformu oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Destekçilerimizle bugün bir arada olmayı başardık. İlkler her zaman heyecan vericidir. Sinema ve medya çalışmaları sadece gösterim ve haber akışı değil, toplumsal yaşantımızı şekillendiren önemli araçlardır" dedi.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ise kongreye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek etkinliğin üniversiteye ve kente hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kongreye katkı sunan kurum temsilcilerine plaket takdim edildi ve ardından oturumlara geçildi.

Kongreye, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Ömer İler de katıldı.

