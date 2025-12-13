DOLAR
Diyarbakır’da 169 bin 825 ton sıcak asfaltla 41,10 km ana aks yenilendi

Diyarbakır'da son 6 ayda 41,10 km yol ağı 169 bin 825 ton sıcak asfaltla yenilendi; yeni imar yolları, kaldırım, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:17
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 6 ayda kent merkezinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 41,10 kilometrelik yol ağına toplam 169 bin 825 ton sıcak asfalt serdi. Mevcut yollar modernize edilirken yeni imar alanlarında ulaşım altyapısı güçlendirildi.

Çalışmanın kapsamı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent geneli ve kırsal ilçelerde çevresel ve hava şartları nedeniyle bozulan, bakımsız kalan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen cadde ve bulvarları yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Son 6 ayda kent merkezinde yürütülen çalışmalar Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde; Emek, Aydın Aslan, Cengizler, Medine, Barış, Cezer, Ahmet Bilgin, Turgut Özal, Kütüphane, Lezgin Avcı, Teğmenler, Öğretmenler, Sunay, Şehitlik, Sezai Karakoç, Mehmet Akif Ersoy, Alipınar, Yaradankulu, Aziz Mahmutoğlu, İnaloğlu, İstasyon, Kışla, Hintli Baba, Büyük Alp, Akkoyunlu, Yaşar Kemal, Gevran, Elazığ, Kıbrıs, TOKİ 1. Cadde, TOKİ 2. Cadde, Kayapınar, Mesut Yılmaz, Mastfroş, Selahattin Eyyubi, Musa Anter, Abdulkadir Aksu ve Fırat bulvarı gibi cadde ve bulvarları kapsadı.

Toplam 41,10 kilometre uzunluğundaki yol ağına 169 bin 825 ton sıcak asfalt serilerek hem mevcut yollar modernize edildi hem de yeni imar alanlarında ulaşım altyapısı güçlendirildi.

Açıklama ve gelecek planları

Kentsel Yollar Şube Müdürü Yusuf Tanış, çalışmaların yaz sezonuyla birlikte başladığını ve merkez ilçelerde sıcak asfalt seriminin yanı sıra 35 bin metrekare kaldırım çalışması yürüttüklerini söyledi. Tanış, şehir hastanesi bölgesinde 5 yeni imar yolunu toplam 6,5 kilometre uzunluğunda tamamlamak üzere olduklarını belirtti ve kentte projeli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

"Çalışmalarımıza başlamadan önce teknik ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri yaptı, tespitlerde bulundu ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdi. Önceliğimizi uzun süredir hizmet görmeyen mahalle ve yollara verdik. Ulaşım konforunu artırdık, trafik güvenliğini sağlayarak yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Tanış, Selahaddin Eyyubi ve Fırat Bulvarı’nda yapılan çalışmalara dikkat çekti. Selahaddin Eyyubi Bulvarı’nın Şanlıurfa Yolu ile Ahmet Arif Caddesi arasındaki bölümünde yol gövdesi tamamen yeniden yapılandırıldı; asfalt iki tabaka halinde serildi, kaldırımlar, aydınlatma sistemleri ve ağaçlandırma tamamlandı. Fırat Bulvarı’nda ise stadyum ile Çevre Yolu arasındaki bölümde meydana gelen bozulmalar giderildi, yol gövdesi güçlendirildi ve kaldırım, aydınlatma ile ağaçlandırma çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tanış, 2026 yılı içerisinde asfalt, kaldırım ve yol yenileme çalışmalarının süreceğini, yeni açılan imar yollarının asfaltlanarak hizmete açılacağını belirtti. Ayrıca Fırat Bulvarı’nın Diclekent Caddesi ile Mahabad Bulvarı (75 Metrelik Yol) arasındaki bölümünde projeli bir çalışma yürütüleceğini ifade ederek, "Bu alanda yol gövdesi ve altyapı yenilenecek; asfalt, kaldırım, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.

