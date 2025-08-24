Diyarbakır'da 17 Yıllık Kayıp Bebek Davası: Aile DNA ile Hukuk Mücadelesi

Bismil'de doğum, hastane sevki ve mezar süreci

Bismil ilçesinde yaşayan Fatma ve Ercan Aslan çiftinin gündemine 2008'de evde doğum yapan Fatma Aslan'ın dünyaya getirdiği ve Muhammed Furkan adını verdikleri bebek girdi. Anne, bebeği 7 aylık olarak doğurdu; bebek önce Bismil'deki hastanede kuvöze alındı, ardından Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi.

İddiaya göre, ailenin bilgisine 17. gününde bebeğin hayatını kaybettiği verildi ve teslim edilen cenaze alınıp merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Mezarın açılması, DNA incelemesi ve adli süreç

Anne Fatma Aslan'ın "Benim bebeğim ölmedi." ısrarı üzerine aile 3 yıl önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve mezarın açılması talep edildi. Soruşturma kapsamında, Yeniköy Mezarlığı'nda bebeğin mezarına ait bir kaydın bulunamaması nedeniyle 1 Kasım 2023'te ailenin gösterdiği mezardan örnekler alındı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi.

Adli Tıp tarafından düzenlenen DNA raporunda, "Fatma Aslan ve Muhammed Furkan Aslan'ın aynı anne soyundan gelen bireyler olamayacağı tespit edildi" ifadesi yer aldı.

Ailenin ve avukatın talepleri

Anne Fatma Aslan, süreci şu sözlerle anlattı: "Annelik duygularımla bebeğimin yaşadığını hissediyordum. O tarihte kaçırmalar, değiştirmeler gibi çok şeyler olduğunu duydum. Eşime ‘Biz de savcılığa başvuralım.’ dedim. 3 yıl önce savcılığa başvurduk ve mezarı açtırdık. DNA sonucuna göre bebek bizim değildi. 3 yıldır oğlumu arıyorum, savcılığa gidip geliyoruz. Bir an önce oğlumu kavuşmak istiyorum. Duyan dalga da geçebilir ama bir anne gerçekten evladına karşı her şeyi hisseder. Kötüyü de iyiyi de hisseder. Ona kavuşmak istiyorum."

Baba Ercan Aslan ise, hastanede kendilerine verilen bebeği mezarlık müdürlüğündeki işlemlerin ardından defnettiklerini belirterek, "Bebeğin 'defnedildiğine dair bir kayıt yok.' dediler. Kaydın olmaması bir ihmaldir, onların eksikliği, hatalarıdır. Bir insanın kendi kafasına göre büyükşehirde öyle cenaze defnetmesi olur mu? Yüreğimiz yanıyor. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

Ailenin avukatı Zeki Oran, ailenin 3 yıl önce savcılığa başvurduğunu ancak ilk etapta takipsizlik kararı verildiğini, ailenin ısrarı üzerine dosyanın yeniden açıldığını ve mezar yerinin açılmasına karar verildiğini anlattı. Oran, "Bebeğin mezarı açılmış ve çocuğun DNA'sı ile ailenin DNA'ları Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda çocuğun aileye ait olmadığı tespit edilmiş. Soruşturma halen devam ediyor. Talebimiz, sürecin sonunda bütün sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve çocuğun bulunarak aileye teslim edilmesidir." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; aile, dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını talep ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 17 yıl önce ölen bebeğin kendilerine ait olmadığını savunan Aslan çifti hukuk mücadelesi veriyor. Anne Fatma ve Baba Ercan Aslan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.