Diyarbakır'da 3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali başladı

Diyarbakır'da "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" kapılarını açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali", Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde başladı.

Açılış ve organizasyon

Açılış töreni, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Festivale, Bakanlığın öncülüğünde Valilik, Dicle Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve SineAkademi işbirliğiyle ev sahipliği yapılıyor.

Rektör Eronat'ın değerlendirmesi

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, törende festivalin hem Diyarbakır hem de Dicle Üniversitesi için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Bu festival sadece bir sinema etkinliği değil, bu şehrin düşünce, sanat ve kültür üretiminin bir yansımasıdır. Üniversite olarak bu etkinliğe üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bilimin sanatla buluştuğu bir üniversite olmayı önemsiyoruz." dedi.

Eronat, ayrıca belgesellerin ve kısa filmlerin insan hayatını yalın ve sahici bir biçimde yansıtan iki güçlü ifade aracı olduğunu belirterek, festivalin Diyarbakır'ı "sadece bir izleme mekanı değil aynı zamanda düşünen, üreten ve paylaşan bir kültür merkezi" haline getirdiğini kaydetti.

Diğer konuşmacılar ve etkinlikler

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, organizasyonda işbirliği sağlamaktan ve festivalin sürdürülebilir hale gelmesinden memnun olduklarını, DÜ ile yeni projelerde birlikte çalışmayı umut ettiklerini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ise Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık tarihe ve 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Diyarbakır'ın sesini, ruhunu, renklerini beyaz perdeye taşıyan bu festival sadece bir sanat etkinliği değil, bir kültürel hafızanın yeniden doğuşudur." ifadesini kullandı.

Festival Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe de büyük emekle hazırlanan festivale katkı sunan herkese teşekkür etti. Katılımcılara ve katkı sunanlara plaket takdiminin ardından, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ediz Hun bir söyleşi gerçekleştirdi. Hun, Diyarbakır'da olmaktan onur duyduğunu belirterek gençlere tavsiyesini şöyle dile getirdi: "Başarılı olmanın sırrı tamamen size bağlı. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok başarılı olursunuz. Hayat ancak çalışmayla size başarıyı gösterebilir." Usta oyuncu daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Törende ayrıca bir erbane dinletisi sunuldu ve Diyarbakır'ı tanıtan bir film gösterildi. Açılışa sanatçılar, akademisyenler, organizasyona katkı sunan firma temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

