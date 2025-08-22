Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Operasyonu

Kayapınar'da geniş çaplı uyuşturucu uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile sokak satıcılarına yönelik dün Huzurevleri Mahallesi'nde 'Narko Hançer' uygulaması düzenledi.

Uygulamanın amacı, uyuşturucu ticareti yapanlar ile çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasıydı. Mahalledeki umuma açık iş yerleri ve metruk binalarda gerçekleştirilen çalışmaya 300 polis katıldı.

Ekipler, mahallede sabit 5 uygulama noktası oluşturarak, 2 cadde ve bağlı 45 sokak üzerinde kurulan kapama noktalarıyla giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Yapılan kontrollerde birden fazla silah ile farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Ayrıca aranan 2 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu ticareti yapma şüphesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.

