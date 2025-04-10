Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Uygulaması Başlatıldı

Diyarbakır'da Uyuşturucu İle Mücadelede Büyük Operasyon

Diyarbakır'da, 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Narko Hançer" uygulaması, uyuşturucu tacirlerine karşı önemli bir adım olarak dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan bu operasyon, halkın sağlığını tehdit eden uyuşturucu ticaretini hedef aldı.

Uygulama Detayları

Özellikle sokaklarda 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcıları ve bağımlılarına yönelik yapılan çalışmalar, merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinin kesişim noktası olan Feritköşk Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Metruk yapılar, binaların çatı katları ve ara sokaklar hedef alındı.

25 ekipten oluşan 300 polis, 8 ayrı noktada uygulama yaparak mahalle giriş ve çıkışlarını kapattı. Durdurulan araçlarda dedektör köpekler ve alanında uzman personel ile detaylı arama gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda 3,5 kilogram esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca ve 175 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca bazı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Toplamda 9 kişiye de yasal işlem uygulandı. Bu uygulama, Diyarbakır'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla yürütülen çabaların bir göstergesi oldu.

Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi.