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Diyarbakır'da 4. Doğu Pediatri Kongresi Devam Ediyor

Diyarbakır'da çocuk sağlığı alanında önemli gelişmelerin ele alındığı 4. Doğu Pediatri Kongresi sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:33
Diyarbakır'da 4. Doğu Pediatri Kongresi Devam Ediyor

Diyarbakır'da 4. Doğu Pediatri Kongresi Devam Ediyor

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 4. Doğu Pediatri Kongresi, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlamış olup, 29 Eylül'e kadar devam edecektir.

Kongrede Çocuk Sağlığı Ele Alınıyor

Kongre, Türkiye'nin dört bir yanından 1876 çocuk doktorunu bir araya getiriyor. Katılımcılar, teknoloji ve ilaç firmalarının açtığı stantlarda çocuk sağlığı ve hastalıklarına dair bilgi edinme fırsatı buluyor.

Önemli Mesajlar

Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, kongrede pediatri alanındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde katılımcılara sunacaklarını belirtti. Ayrıca, "Dünyanın mazlum coğrafyalarında, özellikle Gazze ve Lübnan'da binlerce çocuk ve kadının yaşamını yitirdiğini görüyoruz. Bu duruma olan hassasiyetimizi sürekli gündemde tutmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Kongre Programı ve Katkılar

Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Serhat Samancı, kongrede toplam 23 oturum olacağını aktardı. Ayrıca, 7 ülkeden 186 akademisyenin katılacağını ve 70 firmanın destek sağladığını söyledi. Samancı, "Kongrenin ilimize ve bilime büyük katkılar sunmasını umuyoruz," diyerek sözlerine son verdi.

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneğince düzenlenen 4. Doğu Pediatri Kongresi devam ediyor.

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneğince düzenlenen 4. Doğu Pediatri Kongresi devam ediyor.

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneğince düzenlenen 4. Doğu Pediatri Kongresi devam ediyor.

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneğince düzenlenen 4. Doğu Pediatri Kongresi devam ediyor.

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneğince düzenlenen 4. Doğu Pediatri Kongresi devam ediyor.

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneğince düzenlenen 4. Doğu Pediatri Kongresi devam ediyor.

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