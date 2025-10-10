Diyarbakır'da 9. Kitap Fuarı lansmanı yapıldı

Diyarbakır'da 18-26 Ekim'de düzenlenecek 9. Kitap Fuarı tanıtıldı; 205 stant, 60'tan fazla etkinlik ve 200 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 18:00
18-26 Ekim'de 205 stant, 60'tan fazla etkinlik ve kültür şenliği hedefi

Diyarbakır'da 18-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 9. Kitap Fuarı'nın tanıtımı yapıldı. Organizasyon, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile TÜYAP Fuarcılık tarafından, Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın bir şölen havasında geçmesini istediklerini belirterek, "Güzel bir atmosferde binlerce gencimizin, öğrencimizin, vatandaşımızın bu coşkuyu takip etmesini umuyoruz." dedi. Ersözlü, fuarda yayınevleri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarınca 205 stant açılacağını bildirdi.

Ersözlü'nün açıklaması devam etti: "Ülkemizin ve bölgemizin nadide yayınevleri yine Diyarbakır'da TÜYAP Kitap Fuarı'nda buluşuyor. Birbirinden değerli yazarlarımız fuar süresince okurlarıyla, sevenleriyle, takipçileriyle bir araya gelecek ve 60'ın üzerinde etkinlik düzenlenecek. İlk günden son güne kadar bölgedeki yazarlar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelecek yazarlarla dolu dolu bir şenlik havasında geçecek. Fuar, bölgenin en büyük kültür etkinliği olarak da dikkati çekiyor. İyi hazırlandık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 200 binin üzerinde ziyaretçiyi fuar alanında ağırlayacağız."

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise fuarın yalnızca bir kitap etkinliği olmadığını, kentin kültürlerarası buluşma ve fikir alışverişi merkezi haline gelmesinin adımlarının atıldığını vurgulayarak, "Yayıncılara destek açısından tüm okurları kitap fuarına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya da daha önceki fuarların kültür şenliği niteliğinde geçtiğini belirtti. Kaya, 205 yayınevinin fuara katılacağını hatırlatarak, DİTAV tarafından düzenlenecek "Gabriel'e Vefa" sergisiyle, Diyarbakır surlarının dinamitle yıkılmasına karşı çıkan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel'in 93 yıl önce çektiği fotoğraflar ve çizimlerin fuarda yer alacağını söyledi ve Diyarbakırlıları, bölgedeki okurları, yayınevi sahiplerini ve okulları fuara davet etti.

