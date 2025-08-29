DOLAR
Diyarbakır'da 9 Yaşındaki Çocuğu Zorla Götürmeye Çalışan Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır Yenişehir'de 9 yaşındaki çocuğu zorla götürmeye çalıştığı belirtilen G.K. (28) yakalandı; şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:26
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Yenişehir ilçesi Lise 1. Sokakta 9 yaşındaki çocuğu zorla götürmeye çalıştığı belirlenen şahsın yakalandığı bildirildi. İddialara göre şüphelinin kimliği G.K. (28) olarak tespit edildi.

Olay

Olay, önceki gün Yenişehirde, esnaf Ahmet Arslan (42)'ın iş yeri önünde oturduğu sırada meydana geldi. Ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirip ağzını kapatarak zorla götürmeye çalıştığını fark eden Arslan, sözlü müdahale ile çocuğun elinden kurtulmasını sağladı. Müdahalenin ardından Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşandı; şüpheli olay yerinden kaçtı ve Arslan'ın iki parmağı zarar gördü.

Olayın ardından çocuğun aile üyeleri polise giderek şikayette bulundu ve daha sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ailenin şikayeti üzerine başlatılan çalışmada şüpheli G.K. (28)'yi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

