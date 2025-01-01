DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.292.983,64 -0,08%

Diyarbakır'da Annemi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da annesini silahla öldüren Baver Yalçınkaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:18
Diyarbakır'da Annemi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Annesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, tartıştığı annesini silahla öldüren Baver Yalçınkaya (20) tutuklandı. Olay, Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak'taki aile evinde meydana geldi.

29 Aralık 2024 tarihinde, Yalçınkaya, bilinmeyen bir nedenle annesi Yezda Akgül'le (50) tartıştıktan sonra, yüksek sesle başlayan çatışmanın ardından annesine tabancayla ateş açarak ağır yaraladı. Yaralanan Akgül, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Baver Yalçınkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yalçınkaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'da 2024: Merkez Bankası ve Devlet Yüksek Konseyi Krizi Sürüyor
2
Yaman Yücel Metin, Yılbaşında Polislere Çikolata İkram Etti
3
Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Küresel Havacılık Sektöründe 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolarlık Yatırım Bekleniyor
5
TİKA, Afganistan'da Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin Anısına İki Özel Kitap Yayınladı
6
Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
7
Kırıkkale'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler