Diyarbakır'da Annemi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Annesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, tartıştığı annesini silahla öldüren Baver Yalçınkaya (20) tutuklandı. Olay, Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak'taki aile evinde meydana geldi.

29 Aralık 2024 tarihinde, Yalçınkaya, bilinmeyen bir nedenle annesi Yezda Akgül'le (50) tartıştıktan sonra, yüksek sesle başlayan çatışmanın ardından annesine tabancayla ateş açarak ağır yaraladı. Yaralanan Akgül, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Baver Yalçınkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yalçınkaya'nın tutuklanmasına karar verdi.