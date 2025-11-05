Diyarbakır'da Aynı Gün İki Trafik Kazası: 4 Yaralı, 2'si Ağır

Diyarbakır'da dün akşam gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı; Bağlar'daki çarpışmada 2 kişinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:11
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bağlar, Şehitlik Köprüsü: İki araç çarpıştı

Bağlar ilçesi Şehitlik köprüsünde yaşanan ilk kazada 2 aracın karıştığı çarpışma sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Elazığ yolu: Refüjdeki bariyerlere çarpma

Elazığ yolu üzerindeki diğer kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını refüjdeki bariyerlere çarptırdı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

