Diyarbakır'da Baba ve Oğlunun Öldüğü Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

Diyarbakır'da Baba ve Oğlunun Öldüğü Silahlı Kavga: 5 Kişi Tutuklandı

Olay

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 4 Kasım tarihinde Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında başlayan ve daha sonra dışarı taşan silahlı kavga sonucunda Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan (36) yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca A.O. (41) ve Ş.K. (59) yaralandı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuk Y.K. ile A.K., Ş.K., A.F. ve M.Z.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Soruşturma süreci devam ediyor; yetkililer olayla ilgili detaylar ve soruşturmaya ilişkin gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek.

