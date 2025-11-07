Diyarbakır'da Baba ve Oğlunun Öldüğü Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

Diyarbakır Kayapınar'da 4 Kasım'da çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti; gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:52
Diyarbakır'da Baba ve Oğlunun Öldüğü Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

Diyarbakır'da Baba ve Oğlunun Öldüğü Silahlı Kavga: 5 Kişi Tutuklandı

Olay

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 4 Kasım tarihinde Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında başlayan ve daha sonra dışarı taşan silahlı kavga sonucunda Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan (36) yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca A.O. (41) ve Ş.K. (59) yaralandı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuk Y.K. ile A.K., Ş.K., A.F. ve M.Z.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Soruşturma süreci devam ediyor; yetkililer olayla ilgili detaylar ve soruşturmaya ilişkin gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek.

DİYARBAKIR'IN KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN, BABA VE OĞLUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ...

DİYARBAKIR'IN KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN, BABA VE OĞLUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI KAVGAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 5 ZANLI TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Kamyon, Tır ve Beton Mikseri Çarpıştı: Şans Eseri Yaralanma Yok
2
Zonguldak’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı
3
22 Yaşındaki Mühendis Gülfem Ercan, İnme Sonrası Rehabilitasyonla İşine Döndü
4
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
5
Kayseri polisinden sanal devriye: 468 sosyal medya hesabına erişim engeli
6
Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı