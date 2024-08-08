Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 1.6 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen bir operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında toplam 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk ve 82 kilogram esrar bulundu.

Operasyon Detayları

Operasyon, "Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur Narko-Terör Operasyonu" adı altında gerçekleştirildi. Hedef, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak ve uyuşturucu madde yetiştiren kişileri adalete teslim etmekti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk ile 82 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk ile 82 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk ile 82 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.