Diyarbakır'da Çalıştay: Kürt Meselesine İnsani Çözüm Arayışları

HÜDA PAR tarafından düzenlenen çalıştayda, Kürt meselesinin çözümü üzerine farklı görüşler ve öneriler tartışılacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:08
Diyarbakır'da Çalıştay: Kürt Meselesine İnsani Çözüm Arayışları

Diyarbakır'da 'Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı' Başladı

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ev sahipliğinde düzenlenen 'Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı' başladı. Çalıştay, Büyükşehir Öğretmenevi'nde gerçekleştiriliyor.

Açılışta konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin tarihsel köklerine ve çözüm bekleyen yapısına dikkat çekerek, "Kürt meselesi kimine göre terör ve şiddet, kimine göre ise ekonomik geri kalmışlık meselesidir. Ancak bu mesele mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.

Meseleye Farklı Bakış Açıları

Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin çözümsüz kalmasının sadece bölgeyi değil, tüm insanlık için olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı. Ayrıca, bu meselenin sadece Kürtlerin değil, adalet ve insani değerlere inanan herkesin meselesi olduğunu belirtti.

Çalıştayın İçeriği ve Süreci

İki gün sürecek olan çalıştayda katılımcılar fikir ve önerilerini sunacak. Yapıcıoğlu, toplanan görüşlerin daha sonra kitap haline getirileceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını da açıkladı. Çalıştay boyunca müzakerelerin yapılmasının önemli olduğunu ve bu müzakerelerin, sorunun çözümüne olanak sağlayacağını ifade etti.

Uzun Bir Sürecin Üzerine

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Kürt meselesinin geçmişte yaşanan sorunları ve gelişmeleri ele aldı. 2005 yılından sonra devletin yeni bir süreç başlattığını belirtti. "Bundan sonra önemli fırsatlar ve riskler var; bu çalıştayın da çözüm sürecine katkı sunmasını umuyoruz" dedi.

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de görüşlerini paylaşarak, süreçte yapılması gereken adımlara vurgu yaptılar. Çalıştay, sonuç bildirgesinin okunmasıyla yarın sona erecek.

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"...

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" başladı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (solda), katılımcılar tarafından karşılandı.

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"...

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" başladı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (solda), katılımcılar tarafından karşılandı.

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