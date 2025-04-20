Diyarbakır'da Çocuklar, 3 Bin Yıllık Zerzevan Kalesi'nde Uçurtma Şenliği Düzenledi

Diyarbakırlı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tarihi Zerzevan Kalesi'nde renkli bir uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Roma İmparatorluğu döneminde 'askeri yerleşim' olarak kullanılan bu 3 bin yıllık kale, tarih ve eğlenceyi bir araya getirdi.

Çınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 4 Nisan'da başlatılan etkinlikler dizisi, tarihi kalede düzenlenen bu şenlik ile devam etti. Aileler, Kaymakamlık tarafından dağıtılan uçurtmalarla çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Etkinliğe katılan çocuklar, asıl eğlencenin yanı sıra ok atışı da yaparak keyifli anlar geçirdi. Şenlik sonunda, Türk ve Filistin bayrağının birlikte açılması katılımcılara farklı bir coşku yaşattı.

Keyifli Anlar ve Çocukların Gülümsemesi

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, etkinlikler hakkında bilgi vererek, "İlk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında doğa ile etkinlikler düzenledik. 23 Nisan'da başlayan etkinliklerimiz 10 farklı branşta, binlerce çocuğumuza ulaşarak devam ediyor. Zerzevan Kalesi'nde yapılan uçurtma şenliği ile çocuklarımızın mutluluğuna katkıda bulunuyoruz," dedi.

Erdoğan, etkinliklerin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na hazırlanacaklarını da sözlerine ekledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ise, organizasyona 1000'e yakın kişinin katıldığını belirterek, kırsal alanlarda bu tür etkinlikler yapmanın önemine vurgu yaptı.

Zerzevan Kalesi'nden Tarih ile Uçurtma Buluşması

Zerzevan Kalesi kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, kalede kazı çalışmalarının 2014 yılından bu yana devam ettiğini vurguladı. Coşkun, "Yılda 400 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Zerzevan, bugün çocuklarımızın uçurtmalarıyla tarihle buluşuyor," dedi.

10 yaşındaki Ecrin Duran etkinlik hakkında, "Burayı çok sevdim. En sevdiğim etkinlik uçurtma şenliği oldu," şeklinde duygularını dile getirirken, 4. sınıf öğrencisi Arin Nisa Cengiz de, "Uçurtma uçurdum ama rüzgar yüzünden çok fazla uçuramadım. Yine de burada olmaktan mutluyum," diye konuştu.

Diyarbakırlı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde uçurtma uçurdu.

Diyarbakırlı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde uçurtma uçurdu.