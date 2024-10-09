Diyarbakır'da Çukurda Sıkışan 14 Yaşındaki Kız Kurtarıldı

Diyarbakır'da Kurtarma Operasyonu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Ovabağ Mahallesi'nde 14 yaşındaki D.K., akşam saatlerinde bir elektrik direği için kazılan bir çukura düştü. Olay, dün akşam 21.30 sıralarında meydana geldi.

Yakınlarının Çabaları Yetersiz Kaldı

D.K.'nın çukurda sıkıştığını gören ailesi, öncelikle kendi imkanlarıyla yardım etmeye çalıştı ancak bu çabalar sonuç vermedi. Bunun üzerine, durum hemen ilgili yetkililere iletildi.

AFAD ve İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Olayın bildirildiği andan itibaren AFAD, sağlık ekipleri ve itfaiye hemen bölgeye intikal etti. Ekipler, D.K.'yı kurtarmak için çalışmalarına başladı.

Başarılı Kurtarma ve Hastane Tedavisi

Kurtarma işlemi yaklaşık 1 saat sürdü ve sonunda D.K. sağlık ekipleri tarafından çukurdan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen D.K., hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.