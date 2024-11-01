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Diyarbakır'da Dicle Elektrik'in 12 Milyon Liralık Yatırımına Engel

Dicle Elektrik'in Diyarbakır'daki 12 milyon liralık yatırım projesi, mahalle sakinleri tarafından engellendi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:09
Diyarbakır'da Dicle Elektrik'in 12 Milyon Liralık Yatırımına Engel

Dicle Elektrik'in Yatırımı Engellendi

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılması planlanan 12 milyon liralık yatırımın mahalle sakinleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Kaçak Elektrik Kullanımı Sorunu

Şirketin bildirdiğine göre, Malabadi Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımının %95 seviyelerine ulaşması, elektrik şebekesinin yıpranmasına neden oldu. Bu durum, can ve mal güvenliği açısından büyük bir risk teşkil etmekte.

Yenileme Çalışmalarındaki Gerginlik

Yenileme çalışmaları için bölgeye gitmek isteyen ekipler, mahalle sakinlerinin engeliyle karşılaştı. Jandarma eşliğinde iki kez yapılan girişimlerde gerginlik yaşanması sonucu çalışmalar durdurulmak zorunda kalındı. Bazı mahalle sakinleri, ekiplerin bina içindeki sayaçları almasına izin vermedi.

Şirket yetkilileri, "İkna çabalarına rağmen, bazı aboneler sayaçlarını taşımaya izin verirken, bazıları şirket çalışanlarına karşı saldırgan bir tutum sergiledi. Bu kişiler hakkında savcılığa başvurduk" açıklamasını yaptı.

Yatırımın Önemi

Eğer yatırım projesi tamamlanabilirse, aylık 1 milyon lira değerindeki kaçak elektrik kullanımı engellenmiş olacak.

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 12 milyon liralık yatırımın engellendiğini...

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 12 milyon liralık yatırımın engellendiğini bildirdi.

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