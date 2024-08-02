Diyarbakır'da Feci Kaza: 3'ü Ağır 5 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası

Diyarbakır'da meydana gelen bir trafik kazasında, iki tır ile bir otomobil çarpıştı. Olayda 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Yaytaş Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Olayda, V.K. yönetimindeki 07 DEA 61 plakalı tır, E.K. idaresindeki 72 AA 243 plakalı tır ile H.K. tarafından kullanılan 46 BR 450 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada, otomobilde bulunan H.K. sürücü olarak yer alırken, eşi M.K. ve çocukları Ş.K., H.K. ve M.K. yaralandı.

Olayın ardından 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmede yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası jandarma, tır sürücüleri üzerinde gerekli incelemeleri başlattı ve gözaltına aldı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.